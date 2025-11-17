Unfall in Filderstadt: VW fährt auf Renault auf– eine Person leicht verletzt

1 In Filderstadt wurde bei einem Auffahrunfall eine Person leicht verletzt (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Am Samstagabend kommt es in Filderstadt zu einem Auffahrunfall: Ein 43-Jähriger fährt mit seinem VW Golf auf einen Renault auf. Bei dem Unfall wird eine Person leicht verletzt.











Ein Autofahrer ist bei einem Auffahrunfall in Filderstadt am Samstagabend leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 43-Jähriger kurz nach 19 Uhr mit einem VW Golf auf der Bonländer Hauptstraße unterwegs und fuhr wohl aufgrund von Unachtsamkeit auf den Renault eines 47-Jährigen auf. Dieser wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen.

Der Renault-Fahrer wurde dabei laut der Polizei leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Autos auf rund 10 000 Euro.