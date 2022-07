Unfall in Filderstadt

1 Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Foto: picture alliance / Stefan Puchne/Stefan Puchner

Am Mittwochmorgen ist ein Fahrradfahrer durch einen Unfall in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) leicht verletzt worden. Eine Autofahrerin soll ihm laut Polizeiangaben die Vorfahrt genommen haben.















Am Mittwochmorgen ist es in Bonlanden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Gegen 6.45 Uhr wollte eine 54-Jährige mit ihrem Fahrzeug von der Gastäckerstraße in die Metzinger Straße einfahren. Dabei soll sie laut Polizeiangaben die Vorfahrt eines von links kommenden 59-jährigen Radfahrers missachtet haben.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro