1 Die Steinstraße in Filderstadt war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine 25-jährige Autofahrerin hat am Montagnachmittag in Filderstadt (Kreis Esslingen) die Vorfahrt eines anderen Fahrers missachtet und einen Unfall verursacht. Der Schaden liegt bei etwa 25.000 Euro.















Zwei Autos sind am Montagnachmittag in der Steinstraße in Filderstadt zusammengestoßen. Der Grund: Eine 25-Jährige hat einem 29-Jährigen die Vorfahrt genommen. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, war die 25-Jährige gegen 17.40 Uhr in Richtung Bonländer Hauptstraße unterwegs und missachtete die Vorfahrt eines 29 Jahre alten Mannes, der mit seinem Auto von der Alfons-Flügel-Straße in die Steinstraße einbog.

Steinstraße in Filderstadt während Unfallaufnahme gesperrt

Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen der 25-Jährigen noch gegen einen geparkten Anhänger geschoben. Verletzt wurde niemand. Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Ob der Anhänger ebenfalls beschädigt wurde, steht laut Polizei noch nicht fest. Die Steinstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.