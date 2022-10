1 Die Polizei stand kurz nach dem Unfall bei der Smart-Fahrerin vor der Haustüre (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eine Smartfahrerin bringt einen Biker zu Fall und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort, später steht die Polizei bei ihr vor der Tür.















Link kopiert

Mit einem unbedachten Manöver hat eine 42-jährige Smart-Fahrerin einen 20-jähriger Harley-Davidson Fahrer zu Fall gebracht.

Der Harley-Davidson Fahrer befuhr am Freitag um 19.45 Uhr die Bonländer Hauptstraße ortsauswärts. Ihm kam die 42-Jährige mit ihrem Smart Forfour entgegen. Sie wollte nach links in die Hohe Straße abbiegen, übersah dabei aber den 20-Jährigen mit seiner Harley-Davidson . Der Biker leitete eine Vollbremsung ein um einen Crash zu verhindern, kam dabei allerdings zu Fall. Zu einer Berührung zwischen beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der Harley-Fahrer wurde leicht verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt.

Die Smartfahrerin hatte sich nach dem Unfall zunächst unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, wurde aber später an ihrer Wohnanschrift in Leinfelden-Echterdingen angetroffen. An der Harley-Davidson ist ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro entstanden.