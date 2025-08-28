Unfall in Filderstadt: Über Rot gefahren – drei Verletzte nach Zusammenstoß auf Kreuzung

1 Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Guido Schiefer

In der Nacht zum Donnerstag wurde in Filderstadt (Kreis Esslingen) drei Männer bei einem Unfall verletzt. Der Unfallverursacher war offenbar über Rot gefahren.











﻿ Ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer hat am frühen Donnerstagmorgen in Filderstadt (Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht, bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei war der Mann über Rot gefahren.

Der Mann fuhr gegen 3 Uhr mit seinem Mercedes von der B312 kommend durch den Flughafentunnel. An der Einmündung zur Plieninger Straße soll er beim Linksabbiegen eine rote Ampel überfahren haben. Dort ist er mit einem Mercedes Vito zusammengestoßen, dessen 32-jähriger Fahrer offenbar noch bei Gelb in den Einmündungsbereich gefahren war.

Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des Vito sowie dessen 33-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt, lehnten eine Behandlung aber ab. Der Mercedes GLC des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere tausend Euro. Neben dem Rettungsdienst waren auch ein Notarzt sowie die Feuerwehr im Einsatz. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften an, da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war.