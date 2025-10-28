Unfall in Filderstadt: Über 2 Promille – Mann fährt über Kreisverkehr und richtet Schaden an

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein 59-jähriger ist am Montag in Filderstadt(Kreis Esslingen) offenbar stark alkoholisiert über einen Kreisverkehr geschanzt. Die Polizei stellte über 2 Promille bei ihm fest.











﻿ Ein 59 Jahre alter Mann hat am Montagmittag in der Echterdinger Straße in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) einen schweren Unfall verursacht. Der Fahrer ist nach Angaben der Polizei kurz vor 12 Uhr mit einer Mercedes-Benz M-Klasse am Kreisverkehr beim Airfield von der Fahrbahn abgekommen.

Er überfuhr dann eine Verkehrsinsel, hat ein Verkehrszeichen beschädigt und ist schließlich auf der Grünfläche des Kreisels zum Stehen gekommen. Bei der folgenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann stark alkoholisiert war.

Ein Atemtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Weil der Unfallverursacher leicht verletzt worden war, kam er mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Sein Wagen wurde abgeschleppt. Am Mercedes entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro, schätzt die Polizei. Über Schäden am Kreisverkehr gab es zunächst keine Angaben.