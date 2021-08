1 Ein Bedienfehler war wohl die Ursache für den Unfall. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine 33-Jährige ist am Dienstagabend in Filderstadt (Kreis Esslingen) mit ihrem Trike gegen ein Rolltor geprallt. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Filderstadt - Eine Trike-Fahrerin ist am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr in der Felix-Wankel-Straße im Stadtteil Bernhausen in Filderstadt gegen ein Rolltor gefahren. Wie schwer sich die 33-Jährige bei dem Unfall verletzte, konnte die Polizei nicht mitteilten. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war offenbar ein Bedienfehler Ursache für den Unfall. Der entstandene Sachschaden an ihrem Fahrzeug schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Der Schaden am Rolltor könne noch nicht beziffert werden.