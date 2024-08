Unfall in Filderstadt-Sielmingen: Lkw umgekippt – Fahrer leicht verletzt und 10.000 Euro Schaden

Unfall in Filderstadt-Sielmingen

1 Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 10.000 Euro. (Symbolfoto) Foto: dpa/Robert Michael

In Sielmingen (Kreis Esslingen) wollte am Donnerstagnachmittag ein 46-Jähriger die mit Schotter beladene Ladefläche seines Lasters abladen. Dabei kippte der Lkw um, der Fahrer wurde leicht verletzt.











Link kopiert

Ein Lkw ist am Donnerstagnachmittag auf einem Baustellengelände in der Silcherstaße in Sielmingen (Kreis Esslingen) umgekippt.

Ein 46-Jähriger wollte nach Angaben der Polizei gegen 14.20 Uhr die mit Schotter beladene Ladefläche seines Lasters abladen. Da das Fahrzeug mit dem linken Vorderrad etwas erhöht stand, kippte der Laster dabei auf die rechte Seite, als die Ladefläche nach oben ging.

10.000 Euro Schaden

Der Fahrer zog sich hierbei laut Polizei leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Weitere Arbeiter konnten den umgestürzten Lkw mit einem Bagger wieder aufrichten. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren mit jeweils vier Fahrzeugen sowie acht Einsatzkräften und 18 Feuerwehrleuten an die Unfallstelle ausgerückt.