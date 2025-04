Unfall in Filderstadt: Senior verwechselt Gas und Bremse und landet mit Auto in Garten

1 Der 90-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, zuvor wurde sein Führerschein einbehalten. (Symbolfoto) Foto: Stock.Adobe/Symbolbild Rettungsdienst

In Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) wollte ein 90-Jähriger am Montag in einen Parkplatz fahren, verwechselte dabei aber Gas- und Bremspedal. Er rammte ein geparktes Auto und landete schließlich in einem Garten.











Bei einem Unfall in Filderstadt (Kreis Esslingen) wurde am Montag ein 90-Jähriger leicht verletzt, zudem entstand Schaden in Höhe von 20.000 Euro, schätzt die Polizei. Der Mann wollte gegen 11.30 Uhr auf einen Parkplatz in der Bonlänger Hauptstraße einfahren, verwechselte dabei allerdings die Pedale seines Autos.

Sein Toyota fuhr daher abrupt nach vorne und rammte einen geparkten Mini, bevor er ausgehebelt wurde und durch einen Zaun fuhr. Der Pkw schanzte in einen Garten und blieb dort nach einigen Metern liegen.

Die Polizei beschlagnahmte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft noch vor Ort. Der 90-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort weiter untersucht. Sein Toyota und der beschädigte Mini mussten jeweils abgeschleppt werden. Weil möglicherweise auch Flüssigkeiten ausgelaufen waren, rückte auch die Feuerwehr aus.