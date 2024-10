Unfall in Filderstadt: Rettungskräfte beim Bahnhof im Einsatz – Radfahrer gestürzt und verletzt

1 Der Rettungsdienst versorgte die verletzte Person. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Michael Bihlmayer

Am Dr.-Peter-Blümlein-Platz in Filderstadt (Kreis Esslingen) ist am Donnerstag ein Radfahrer gestürzt, er wurde dabei leicht verletzt. Der ersten Informationen der Polizei zufolge war ein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt.











Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstag in Filderstadt (Kreis Esslingen) gestürzt und verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei verletzte er sich nicht allzu schwer, blutete aber offenbar stark.

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag im Bereich des Dr.-Peter-Blümlein-Platzes in der Nähe des Filderstädter Bahnhofs. Den ersten Ermittlungen zufolge war offenbar ein weiteres Fahrzeug beteiligt. Genauere Informationen lagen am Nachmittag zunächst nicht vor. Stand 16 Uhr ist der Einsatz von Polizei und Rettungskräften noch nicht beendet. Weitere Informationen folgen.