Ein Radfahrer ist am Dienstagnachmittag in Filderstadt bei einem Zusammenstoß mit einem Geländewagen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn laut Polizei in ein Krankenhaus.

Nach den Angaben wollte ein 68-jähriger Autofahrer kurz nach 15.30 Uhr von der Hindenburgstraße aus die Sielminger Hauptstraße in Richtung Heußstraße überqueren. Dabei nahm er einem von rechts kommenden, 41 Jahre alten Mountainbiker die Vorfahrt. Der Radler prallte gegen die rechte Seite des Geländewagens und stürzte zu Boden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.