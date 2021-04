1 Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Marcel Kusch

Am Dienstagabend ist ein Radfahrer in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) gestürzt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Filderstadt - Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz am Dienstagabend in Bonlanden (Kreis Esslingen) schwere Verletzungen zugezogen. Der 60-Jährige fuhr laut Angaben der Polizei gegen 19.10 Uhr in der Mahlestraße in die Zufahrt zu einem Parkplatz und stieß dabei mit einem Poller zusammen. Daraufhin stürzte der Mann zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.