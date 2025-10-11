Unfall in Filderstadt: Radfahrerin übersieht Auto – nach Kollision verletzt

1 Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Bei einem Unfall am Freitag in Filderstadt (Kreis Esslingen), ist eine 31-jährige Radfahrerin verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war die 31-Jährige gegen 17.05 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Stützenweg unterwegs. Als sie die Kreuzung zur Pulsstraße geradeaus überquerte, übersah sie einen von rechts kommenden Ford, der Vorfahrt hatte.

Dessen 51 Jahre alte Fahrerin hatte keinerlei Chancen mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenstießen.

Radfahrerin in Krankenhaus gebracht

Laut Angaben der Polizei erlitt die Radfahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 3.300 Euro geschätzt.