1 Die Frau wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Foto: dpa/Bert Spangemacher

Bei der Kollision einer Radfahrerin und eines Autos in Filderstadt hat sich eine 68-jährige Frau am Sonntagnachmittag lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Filderstadt - Eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin hat bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Grötzinger Straße / K 1223 in Filderstadt lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Radlerin war gegen 14.45 Uhr auf dem parallel zur Grötzinger Straße verlaufenden Radstreifen von Harthausen in Richtung Aichtal-Grötzingen unterwegs. Den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge, fuhr sie auf Höhe der Bushaltestelle Hasenheim ohne auf den Verkehr zu achten nach links über den abgesenkten Bordstein auf die Fahrbahn, um diese auf Höhe der Verkehrsinsel zu überqueren. Dabei übersah sie ein aus Richtung Harthausen heranfahrendes Auto. Der 85-jähriger Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren und kollidierte mit der Radfahrerin. Die Unfallverursacherin erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 8000 Euro geschätzt.