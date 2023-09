Unfall in Filderstadt

1 Der Rettungsdienst brachte die Frau mit leichten Verletzungen in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Als eine Fahrradfahrerin in Filderstadt ein Auto überholt, das hinter einem parkenden Fahrzeug wegen des Gegenverkehrs wartet, schert dieses wieder aus und erfasst die Frau. Sie stürzt und muss ins Krankenhaus.











Link kopiert

Am Montagnachmittag har sich in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte die 55-Jährige an einem Auto vorbei fahren, das hinter einem geparkten Fahrzeug angehalten hatte.

Dessen ebenfalls 55 Jahre alter Fahrer fuhr aber genau dann wieder los, nachdem er den Gegenverkehr hatte passieren lassen. So kollidierte er seitlich mit der Pedelec-Fahrerin und sie stürzte zu Boden. Sie verletzte sich dabei offenbar leicht und wurde zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Unfall passierte gegen 17.45 Uhr in der Mahlestraße. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 1500 Euro.