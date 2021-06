Unfall in Filderstadt

1 Die 16-Jährige war mit ihrem Rad auf dem Fahrradstreifen der Straße unterwegs (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Karmann

Ein Jugendliche ist am Montag in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Sie wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Filderstadt - Eine 16-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Filderstadt-Bernhausen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war eine 46-Jährige mit ihrem Auto kurz nach 15.30 Uhr vom Parkplatz einer Sporthalle kommend auf die Straße eingebogen.

Dabei übersah sie die Jugendliche, die auf dem Fahrradstreifen am Straßenrand unterwegs war. Das Auto prallte seitlich gegen das Fahrrad, wodurch die 16-Jährige zu Boden stürzte. Sie wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Bei dem Unfall entstand laut der Polizei geringer Schaden an Fahrrad und Auto.