Unfall in Filderstadt: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Fußgänger in Klinik

Vorfall in Kirchheim Vom Hochsitz aus beobachtet – Jäger verhindert Dieseldiebstahl

Ein Jäger bemerkt am Dienstagabend in Kirchheim (Kreis Esslingen), dass sich ein Mann an einem Auto zu schaffen macht. Er alarmiert die Polizei. Die stellt den 63-Jährigen, dessen Jacke nach Kraftstoff riecht.