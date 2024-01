Unfall in Filderstadt: Radfahrer missachtet Vorfahrt – verletzt ins Krankenhaus

Unfall in Filderstadt

Bei einem Unfall in Filderstadt (Kreis Esslingen) wurde am Montag ein 29-jähriger Radfahrer verletzt. Er hatte die Vorfahrt eines 72-jährigen Autofahrers missachtet.











Weil ein Radfahrer am Montagnachmittag die Vorfahrt eines Autos missachtete, kam es in Filderstadt (Kreis Esslingen) zu einem Unfall. Nach Angaben der Polizei wurde der Fahrradfahrer durch den Unfall zudem verletzt, das Ausmaß der Verletzungen ist noch nicht bekannt.

Kurz nach 16.30 Uhr fuhr der 29-jährige Fahrradfahrer auf der Rudolfstraße bergab in Richtung Ulrichstraße. An der Kreuzung mit dieser missachtete er dann die Vorfahr eines von rechts kommenden Autofahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der 29-Jährige stürzte und wurde verletzt, wie schwer genau ist aber noch nicht bekannt. Der 72-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 2500 Euro.