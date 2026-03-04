Unfall in Filderstadt: Radfahrer kollidiert in Fußgängerzone mit Senior

1 Bei der Kollision eines Radfahrers mit einem Fußgänger in Filderstadt am Dienstag ist ein 73-Jähriger verletzt worden. Foto: Stefan Puchner/dpa

In Filderstadt-Bernhausen kollidiert ein Radfahrer in der Fußgängerzone mit einem 73-Jährigen. Der Senior, der zu Fuß unterwegs war, kommt ins Krankenhaus.











Zu einem Zusammenstoß von einem Radfahrer und einem Fußgänger ist es am Dienstagabend im Filderstädter Stadtteil Bernhausen gekommen. Gegen 18.30 Uhr stieß nach Angaben der Polizei ein 63 Jahre alter Radler in der Bernhäuser Hauptstraße mit einem in der Fußgängerzone kreuzenden, 73-jährigen Fußgänger zusammen.

Senior nach Unfall in Filderstadt im Krankenhaus

Der 73-Jährige stürzte aufgrund der Kollision zu Boden. Dabei wurde der Mann verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Senior zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus.