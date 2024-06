Unfall in Filderstadt: Radfahrer beim Abbiegen von überholendem Auto touchiert

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier - stock.adobe./Symbolbild Rettungsdienst

Bei einem Unfall in Filderstadt (Kreis Esslingen) wurde am Samstag ein Radfahrer verletzt. Er wurde beim Abbiegen von einem Auto touchiert.











Link kopiert

Bei einem Unfall am Samstag in Filderstadt (Kreis Esslingen) ist ein 55-jähriger Radfahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 36-Jähriger den Radfahrer mit seinem Auto touchiert.

Der Radfahrer fuhr gegen 13.45 Uhr auf der Bonländer Hauptstraße. Als der Autofahrer, der zeitgleich in dieselbe Richtung unterwegs war, den Radler überholen wollte, zeigte dieser laut Angaben der Polizei plötzlich an, dass er nach links in die Ringstraße abbiegen wolle. Außerdem fuhr er vom rechten Fahrbahnrand nach links. Der 36-Jährige versuchte mit einer Notbremsung noch, einen Zusammenstoß zu vermeiden, touchierte aber dennoch mit seinem Mazda den Hinterreifen des Fahrrads, sodass der Radler stürzte. Dabei wurde er ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt und im Anschluss zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 600 Euro.