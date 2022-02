1 Der Radfahrer hatte laut Polizeiangaben kein Licht an. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Ein 42-jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend in Filderstadt beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen und erfasst. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.















Filderstadt - Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 42-jährige Autofahrer gegen 18 Uhr die Kantstraße und fuhr zunächst an den am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbei. Als er nach rechts in einen Stellplatz einbiegen wollte, übersah er einen von hinten herannahenden Radfahrer. Der 19-jährige Radfahrer stürzte beim Zusammenstoß auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Ob der Autofahrer beim Einbiegen geblinkt hatte, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro.