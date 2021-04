1 Die Polizei musste in Filderstadt-Plattenhardt Foto: imago images/Einsatz-Report24/Fabian Geier via www.imago-images.de

Weil ein Rentner am Freitagvormittag beim Einparken versehentlich die Pedale seines Wagens verwechselte, verursachte er einen schadensreichen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Filderstadt-Plattenhardt - Am Freitagvormittag gegen 10.00 Uhr verursachte ein 81-Jähriger auf einem Parkplatz in der Jacob-Brodbeck-Straße einen Verkehrsunfall. Beim Einparken verwechselte der Rentner versehentlich das Gaspedal mit der Bremse seines Mercedes. Daraufhin kollidierte der Wagen des Mannes mit einem geparkten Porsche, der durch den Aufprall auf einen ebenfalls abgestellten Nissan geschoben wurde. Laut Polizeiangaben entstand an allen Fahrzeugen ein finanzieller Schaden in Höhe von insgesamt 13.500 Euro.