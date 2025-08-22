Unfall in Filderstadt: Müllwagen rollt ungesichert los – Zwei Personen verletzt

1 Der Rettungsdienst brachte zwei Verletzte in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In Filderstadt (Kreis Esslingen) wurden am Freitagvormittag zwei Personen verletzt, nachdem ein Müllwagen wegen nicht ausreichender Sicherung gegen zwei Pkw gerollt war.











Link kopiert

﻿Ein ungesicherter Müllwagen hat am Freitagvormittag in Filderstadt-Plattenhardt (Kreis Esslingen) einen schadensträchtigen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei hielt der 30-jährige Fahrer gegen 10.30 Uhr in der Römerstraße mit einem Mercedes Arocs an, um Mülltonnen zu leeren.

Auch er stieg dabei aus, wohl ohne den 32-Tonner ordnungsgemäß zu sichern. Der Lastwagen rollte daraufhin ungebremst rückwärts die Straße hinunter. Der Fahrer sprang zwar ins Führerhaus zurück, konnte aber nicht verhindern, dass der Müllwagen gegen den VW Golf eines 50-Jährigen prallte und ihn rund 20 Meter bis zur Einmündung Uhlbergstraße schob. Kurz darauf wurde auch ein Mercedes-Benz AMG einer 75-Jährigen getroffen, die nicht mehr ausweichen konnte.

Der Golffahrer und seine 15 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte beide in eine Klinik. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr rückte ebenfalls zur Unterstützung an. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.