1 Die Metzinger Straße wird für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Foto: picture alliance / Patrick Seege/Patrick Seeger

Wegen Glätte rutscht ein Müllauto am Montagmorgen in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) und fährt gegen eine Ampel sowie ein Hoftor. Das Fahrzeug muss abgeschleppt werden.















Eine Ampel und ein Hoftor einer Firma in Filderstadt-Bonlanden sind nicht mehr funktionsfähig, nachdem ein Müllauto auf glatter Fahrbahn rutschte. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Montagmorgen in der Metzinger Straße. Gegen 7.20 Uhr wollte der 40-jährige Fahrer des Müll-Lkw auf Höhe der Bonländer Hauptstraße rückwärts in den Hof der Firma fahren. Aufgrund der glatten Fahrbahn rutschte er seitlich gegen Ampel und das Hoftor. Am Müllwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der an der Ampel und dem Tor entstandene Schaden steht noch nicht fest. Zur Demontage der Ampel und zum Aufstellen von Ersatzschildern zur Verkehrsführung kamen Mitarbeiter des Tiefbauamtes und des Bauhofes vor Ort. Die Metzinger Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten gesperrt.