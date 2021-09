Unfall in Filderstadt

1 Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden, ins Krankenhaus musste niemand (Symbolbild). Foto: picture alliance / /Stefan Puchner

Am Montagabend kam es in Filderstadt (Kreis Esslingen) zu einem Verkehrsunfall. Ein junger Verkehrsteilnehmer hatte das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt.

Filderstadt - Ein 20-Jähriger hat am Montagabend in der Felix-Wankel-Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann mit seinem Mercedes gegen 22:00 Uhr auf dem Seitenarm der Felix-Wankel-Straße in Richtung Echterdinger Straße unterwegs.

Anstatt zu bremsen hatte er versehentlich beschleunigt und kam auf Höhe öffentlicher Parkflächen nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen auf dem Parkplatz stehenden Ford, der in der Folge durch die Wucht des Aufpralls gegen einen angrenzenden Zaun geschoben wurde.

Die zwei Insassinnen des Ford im Alter von 44 und 45 Jahren wurden leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 7.000 Euro.