Unfall in Filderstadt: Fußgänger wird beim Überqueren von Zebrastreifen von Auto erfasst

1 Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus (Symbolbild). Foto: IMAGO/Eibner

In Filderstadt (Kreis Esslingen) ist es Montag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger gekommen. Dabei hatte der Fußgänger nach ersten Informationen Glück im Unglück.











In Filderstadt hat es am Montag einen Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger gegeben. Dabei wurde ein Mensch leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Citroen-Fahrer kurz vor 15 Uhr die Schwalbenstraße in Plattenhardt stadteinwärts entlang und übersah dabei offenbar einen auf dem Zebrastreifen laufenden Fußgänger. Dieser wurde vom Auto am Fuß erfasst und stürzte daraufhin zu Boden.

Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich der Fußgänger nur leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.