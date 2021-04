1 Über drei Promille ergab ein Alkoholtest bei einem Unfallverursacher in Filderstadt-Bonlanden. (Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Tobias Hase

Ein Promillewert von über 3 und ein Sachschaden von 6.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls in Filderstadt-Bonlanden. Ein 45-Jähriger fuhr am Ende einer Sackgasse plötzlich rückwärts.

Filderstadt-Bonlanden - Ein 45-Jähriger verursachte am Freitag in Filderstadt-Bonlanden unter Alkoholeinfluss einen Unfall. Gegen 14.00 Uhr befuhr der Mann laut Polizeiangaben mit seinem Audi den Böhmerwaldweg. Eine 54-jährige BMW-Fahrerin befuhr den Weg hinter dem Mann. Am Ende der Straße stoppte der Audi und fuhr anschließend plötzlich rückwärts in den BMW hinein. Bei dedr Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten beim 45 Jahre alten Audi Fahrer deutlichen Alkoholgeruch. Der daraufhin veranlasste Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes und ordnete eine Blutprobe an. Der entstande Schaden wird von der Polizei auf insgesamt 6000 Euro beziffert.