Unfall in Filderstadt

1 Bei dem Unfallverursacher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein offenbar alkoholisierter 64-jähriger Autofahrer hat am Samstag in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet und dadurch einen Unfall verursacht.















Link kopiert

Beim Abbiegen hat ein 64-Jähriger am Samstag in Filderstadt-Bernhausen einen Unfall verursacht. Der laut Polizei offenbar alkoholisierte Autofahrer hatte die Vorfahrt eine anderen Wagens missachtet.

Beim Abbiegen Unfall verursacht

Nach den Angaben war der 64-Jährige gegen 15.25 Uhr auf der Mühlenstraße aus Richtung Sielmingen kommend unterwegs und wollte an einer Einmündung nach links in die Karlstraße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 59 -jährigen Autofahrerin, die auf der Karlstraße in Richtung Echterdinger Straße fuhr.

5.500 Euro Schaden

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 64 -Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 5.500 Euro.