Unfall in Filderstadt-Bernhausen: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Fußgänger – Verdacht auf Drogeneinfluss

Am Mittwochabend soll ein mutmaßlich alkoholisierter und unter Drogen stehender Fahrradfahrer in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) mit einer Fußgängerin zusammengestoßen sein.











Am Mittwochabend kam es auf einem Weg in Verlängerung der Straße Am Fleinsbach in Filderstadt (Kreis Esslingen) zu einem Zusammenstoß zwischen einem 39-jährigen Radfahrer und einem Fußgänger. Der Radfahrer soll laut Polizei unter Verdacht stehen unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden zu haben.

Wie die Beamten mitteilten, war der Fahrradfahrer um etwa 18.40 Uhr mit einem Mountainbike in Richtung der Straße Am Fleinsbach unterwegs. Als er an der Brücke vorbeifuhr, kam er an einer Gruppe von drei Fußgänger vorbei, von denen er einen 31-Jährigen gestreift haben soll. Der Passant verlor daraufhin sein Gleichgewicht und stürzte über das Geländer und schließlich etwa 1,5 Meter zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Radfahrer war beim Sturz ebenfalls leicht verletzt worden und soll versucht haben von der Unfallstelle zu fliehen. Die Begleiter des verletzten Fußgängers konnten ihn jedoch so lange festhalten, bis die Polizei eintraf.

Alkohol- und Drogenvortest

Der bei der Unfallaufnahme durchgeführte Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,5 Promille. Auch der Drogenvortest fiel unter anderem positiv auf Kokain aus. Der 39-jährige Fahrradfahrer musste deshalb einige Blutproben abgeben und ihm steht, nach Aussagen der Polizei, eine Strafanzeige bevor.