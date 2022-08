1 In Filderstadt-Bernhausen verursachte ein 61-Jähriger einen Unfall. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Ein 61-Jähriger hat am Montagnachmittag beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht, als er in ein Gartentor fuhr.















Am Montagnachmittag endete die Fahrt eines 61-Jährigen in Filderstadt-Bernhausen im Tor eines Gartenzaunes.

Der Mann war zuvor laut Polizeiangaben die Plieninger Straße vom Tower her kommend entlang gefahren, als er gegen 15.40 Uhr nach links in die Richtung Ortsmitte abbiegen wollte. Dabei verwechselte er jedoch offenbar Bremse und Gaspedal und beschleunigte beim Abbiegen, anstatt zu bremsen.

Beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen

In der Folge kam der Wagen des 61-Jährigen von der Fahrbahn ab und krachte schließlich in ein Gartentor, wodurch der Mann leicht verletzt wurde. Im Anschluss wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er auch eine Blutabnahme über sich ergehen lassen musste, nachdem ein Atemalkoholtest an der Unfallstelle einen Wert von 1,2 Promille ergeben hatte. Daher wurde auch der Führerschein des Mannes einbehalten, die Polizei schätzt den am Wagen entstandenen Schaden auf 10 000 Euro.