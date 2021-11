Unfall in Filderstadt-Bernhausen

Am Sonntagnachmittag sind in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) zwei Autos zusammengestoßen. Dabei entstand ein mittlerer vierstelliger Schaden.















Filderstadt-Bernhausen - Ein 48-jähriger Autofahrer hat am Sonntagnachmittag an der Kreuzung Nürtinger Straße/Lindenstraße in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) einer 26-jährigen Frau die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht.

Mittlerer vierstelliger Schaden

Gegen 17.50 Uhr fuhr der Mann laut Polizeiangaben auf der Nürtinger Straße in Richtung Sielmingen. An der Einmündung zur Lindenstraße wollte er nach links abbiegen – dabei übersah er den Wagen der 26-Jährigen. Diese wollte der abknickenden Vorfahrtsstraße folgen. Die beiden Wagen kollidierten, verletzt wurde jedoch niemand. Allerdings wurde das Auto der Frau so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.