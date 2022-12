1 Die Unfallverursacherin wollte in eine Hofeinfahrt abbiegen als sie mit dem Auto eines 48-Jährigen zusammenstößt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Drei Menschen werden am Sonntag durch einen Unfall in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) verletzt. Der Polizei zufolge ist ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstanden.















Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag sind auf der Nürtinger Straße in Bernhausen drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 19-Jährige mit ihrem Mitsubishi Colt gegen 15.45 Uhr ortsauswärts unterwegs und wollte zwischen der Linden- und der Gartenstraße nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford Fiesta eines 48-Jährigen gekommen. Sowohl die 19 Jahre alte Fahrerin als auch ihre gleichaltrigen Mitfahrer wurden den Abgaben zufolge vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mitsubishi habe abgeschleppt werden müssen. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei mit etwa 10 000 Euro.