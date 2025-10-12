Unfall in Filderstadt: Autofahrer übersieht Motorrad – 63-Jähriger schwer verletzt

1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: MHP - stock.adobe.com (li.), Bernd Weißbrod/dpa (re.)

Bei einem Unfall in Filderstadt ist am Samstag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.











Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag zugezogen, der sich auf der Landesstraße 1208a bei Echterdingen in Richtung Bernhausen (Kreis Esslingen) ereignet hat.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 63-jährige Motorradfahrer gegen 14 Uhr links an wartenden Fahrzeugen vor einer roten Ampel vorbei. Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer, der aus Richtung Ortsmitte von der Bernhäuser Straße nach links auf die L1208a einbog übersah den Motorradfahrer – die beiden Fahrzeugen stießen zusammen.

Motorradfahrer schwer verletzt – Polizei ermittelt

Der Motorradfahrer zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der Mercedes war in Folge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Insgesamt entstand laut Angaben der Polizei an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von etwa 15.000 Euro.

Das Polizeirevier Filderstadt hat die Unfallermittlungen, insbesondere zur Frage, wie die Ampeln zum Unfallzeitpunkt geschalten waren, aufgenommen.