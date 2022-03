Vergleich mit „Fressnapf“-Filiale Wie Nürtingen Böhmermanns Bahnhof-Bashing kontert

Jan Böhmermann hat den Nürtinger Bahnhof in seiner jüngsten Sendung mit einer „Fressnapf“-Filiale“ verglichen. Oberbürgermeister Johannes Fridrich will das nicht auf sich sitzen lassen. Das steht in seinem offenen Brief an den ZDF-Satiriker.