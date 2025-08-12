Unfall in Filderstadt: Auto fährt Motorradfahrer an – schwer verletzt

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Unfall in Filderstadt (Kreis Esslingen) ist am Montagabend ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte dem Biker die Vorfahrt genommen.











﻿Bei einem Unfall in Filderstadt (Kreis Esslingen) ist am Montag ein 22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 24-jähriger BMW-Fahrer gegen 19.45 Uhr die Vorfahrt genommen.

Demnach fuhr der 24-Jährige im Stadtteil Sielmingen auf der Hindenbrugstraße. An der Kreuzung mt der Sielminger Straße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Motorradfahrers. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der 22-Jährige stürzte und schwer verletzt wurde.

Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. An BMW und Yamaha entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.