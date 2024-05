Unfall in Filderstadt: Auto brennt aus: B 27 beschädigt

1 Die Feuerwehr war zwar schnell da, dennoch brannte das Auto komplett aus. Foto: dpa/Marijan Murat

Schon aus einiger Entfernung war am Samstagabend der Rauch zu sehen, der von einem brennenden Auto auf der B 27 ausging. Laut der Polizei hatte eine 61-jährige VW-Fahrerin, die in Richtung Stuttgart fuhr, gegen 20.30 Uhr einen seltsamen Geruch bemerkt und ihren Wagen bei Filderstadt-Ost auf den Standstreifen gelenkt. Gerade noch rechtzeitig, kurz darauf brannte ihr Fahrzeug lichterloh. Obwohl die Feuerwehr schnell zur Stelle war, konnte sie nicht verhindern, dass der VW ausbrannte, was einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro bedeutete. Während des Feuerwehreinsatzes musste die B 27 kurzfristig komplett gesperrt werden, was der Polizei zufolge „zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen“ führte. Die beschädigte Fahrbahn kann erst in den nächsten Tage vollständig gereinigt und ausgebessert werden.