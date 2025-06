Unfall in Filderstadt: Audi-Fahrerin übersieht Motorradfahrer – ein Verletzter

1 Das Motorrad wurde bei dem Unfall beschädigt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand

In Filderstadt übersieht eine Audi-Fahrerin am Sonntag einen Motorradfahrer – es kommt zur Kollision. Dabei wird der Motorradfahrer leicht verletzt.











Link kopiert

In Filderstadt (Kreis Esslingen) sind am Sonntagnachmittag ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen. Dabei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war eine 36-jährige Audi-Fahrerin gegen 15 Uhr auf der L 1205 in Richtung Wolfschlugen unterwegs und wollte nach links auf den Verkehrsübungsplatz einbiegen. Offenbar übersah sie hierbei jedoch einen entgegenkommenden 43-Jährigen, der mit seiner KTM 125 Duke in Richtung Sielmingen unterwegs war, und stieß mit diesem zusammen.

Der Mann stürzte infolgedessen und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.