Anwohner mussten nach dem Unfall in Filderstadt-Bonladen erste Hilfe leisten. Die 50-Jährige stand unter Alkoholeinfluss und wurde in die Klinik gebracht.

Filderstadt - Am Montagnachmittag hat sich laut Polizei in Bonladen ein Unfall ereignet, bei dem eine Autofahrerin ein geparktes Fahrzeug gestreift hat. Die 50-jährige Frau stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss, als sie um 14.15 Uhr auf der Kurze Straße in Filderstadt-Bonladen die Kontrolle über ihr Auto verlor und dabei einen parkenden BMW streifte. Anwohner eilten nach dem Unfall hinzu und leisteten in einem Haus erste Hilfe, da die Frau benommen war. Die Frau wurde von einem Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Ein vorläufig durchgeführter Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 0,6 Promille. Der Frau wurde der Führerschein abgenommen und sie muss eine Blutprobe machen.