Unfall in Filderstadt: Achtjährige beim Überqueren von Straße von Auto erfasst

In Filderstadt (Kreis Esslingen) wurde am Dienstag eine Achtjährige bei einer Baustelle von einem Auto erfasst. Sie musste in einer Klinik behandelt werden.











Ein acht Jahre altes Mädchen ist am Dienstagnachmittag in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 15.50 Uhr auf der Karlstraße in Höhe des Gebäudes 42, wie die Polizei mitteilt.

Das Kind war mit einem Tretroller auf dem Gehweg unterwegs und wollte an einer ausgeschalteten Fußgängerampel bei einer Baustelle die Straße überqueren. Dabei wurde sie von dem VW einer 71-jährigen Frau erfasst, die sich langsam näherte und das Mädchen erst sah, als es bereits auf der Straße war.

Die Achtjährige kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungsmaßnahmen vor Ort. Die Stadt und die für die Ampel zuständigen Stellen wurden über die ausgeschaltete Ampel informiert.