In Filderstadt (Kreis Esslingen) kam es am Dienstagmorgen zu einem Unfall, nachdem ein 71-jähriger Autofahrer einem Fußgänger den Vorrang genommen hatte.















Filderstadt - Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache für einen Unfall, der sich am Dienstagmorgen in der Poststraße in Filderstadt (Kreis Esslingen) ereignet hat. Ein 71 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr laut Polizei gegen 7.25 Uhr auf der Plattenhardter Straße und wollte an der Einmündung nach rechts in die Poststraße abbiegen. Hierbei übersah er einen 55-jährigen Fußgänger, welcher die Poststraße überqueren wollte und streifte diesen. Nachfolgend stürzte der Fußgänger, wobei er so schwer verletzt wurde, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.