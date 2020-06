1 Der Unfall in Filderstadt ereignete sich am Sonntagvormittag (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Eine 51-jährige Frau ist über eine Kreuzung in Bernhausen gefahren und mit dem Auto einer 46-jährigen, die Vorfahrt hatte, zusammen geprallt. Die Ampel der Kreuzung war außer Betrieb.

Filderstadt (Kreis Esslingen) - Laut Polizei hat sich am Sonntagvormittag ein Verkehrsunfall in Filderstadt ereignet, bei dem eine 51-jährige Frau die Vorfahrt missachtete. Sie fuhr mit ihrem Auto um 9.50 Uhr die Talstraße entlang und über die Kreuzung zur Tübinger Straße. Dort prallte sie mit einer 46-jährigen Autofahrerin zusammen, die auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Plattenhardt fuhr. Die 46 Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 8.000 Euro. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage an der Kreuzung außer Betrieb.