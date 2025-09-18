Unfall in Filderstadt: 32-jähriger Radfahrerin von Auto angefahren – schwer verletzt

In Filderstadt (Kreis Esslingen) ist am Donnerstag eine Radfahrerin von einem Senior angefahren und schwer verletzt worden. Was ist über den Unfall bekannt?
In Filderstadt (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstagvormittag eine 32-Jährige schwer verletzt. Gegen 10.30 Uhr hat ein 89-jähriger Renault-Fahrer an der Kreuzung Goethestraße/Mörikestraße die Radfahrerin übersehen und angefahren, berichtet die Polizei.
Die Frau hat demnach Vorfahrt gehabt und wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Am Fahrrad und am Renault entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro.