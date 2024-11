Unfall in Filderstadt: 30.000 Euro Schaden und zwei Verletzte

1 Der Rettungsdienst brachte beide Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Steffen Schellhorn

Weil ein 22-Jähriger am Dienstag in Filderstadt (Kreis Esslingen) die Vorfahrt eines 26-Jährigen nahm, kam es zum Unfall. Beide Männer wurden in Kliniken gebracht, zudem entstand beträchtlicher Schaden an den Autos.











Link kopiert

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr auf der Nord-West-Umfahrung in Bernhausen (Kreis Esslingen) ereignet. Ein 22 Jahre alter Mann wollte mit seinem Renault Master vom Gelände eines Frachthofs nach links in Richtung Flughafentunnel abbiegen.

Dabei hat er offenbar den vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 26-Jährigen übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Der Renault-Fahrer wurde verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch der Mercedes-Fahrer wurde zur Kontrolle in eine Klinik eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei rund 30.000 Euro.