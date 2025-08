Unfall in Filderstadt: 20-jährige Rollerfahrerin fährt auf haltendes Auto auf und stürzt

1 Die 20-Jährige stürzte nach dem Auffahrunfall und verletzte sich leicht. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Auffahrunfall in Filderstadt hat sich eine junge Rollerfahrerin am Montagnachmittag leicht verletzt. Sie war wohl aus Unachtsamkeit auf ein haltendes Auto aufgefahren.











Eine 20 Jahre alte Rollerfahrerin ist am Montagnachmittag gegen 17.45 Uhr in der Gotthard-Müller-Straße in Filderstadt bei einem Auffahrunfall leicht verletzt worden. Die junge Frau war laut Polizei mit ihrem Piaggio-Roller auf dem Stetter Weg in Richtung Echterdinger Straße unterwegs, als sie vermutlich aus Unaufmerksamkeit auf einen VW ID.4 auffuhr, der vor ihr wegen des Verkehrs angehalten hatte.

Am Steuer des Autos saß eine 37-jährige Frau. Durch die Kollision stürzte die Rollerfahrerin auf die Fahrbahn und verletzte sich. Sie wurde zunächst vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden an Roller und Auto wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.