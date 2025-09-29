Unfall in Filderstadt: 15-jährige Radfahrerin nimmt Auto die Vorfahrt – verletzt in Klinik

1 Die Jugendliche musste nach dem Unfall vom Rettungsdienst versorgt werden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Chempic

Am Sonntag ist in Bonlanden eine Radfahrerin von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die 15-Jährige hatte eine Kreuzung überquert, ohne auf Rechts-vor-Links zu achten.











﻿ Eine 15-Jährige wurde am Sonntagnachmittag in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen)bei einem Unfall verletzt. Die Jugendliche fuhr den Angaben der Polizei zufolge kurz nach 14 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Mesnerwiesenstraße und überquerte die Kreuzstraße.

Dabei hat sie einem von rechts kommenden Seat die Vorfahrt genommen, offenbar hatte sie das Auto übersehen. Der 55-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenstießen.

Die Radfahrerin erlitt dadurch leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. Sie fuhr anschließend mit Angehörigen selbst ins Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro, das Fahrrad wurde mit etwa 100 Euro beschädigt, schätzt die Polizei.