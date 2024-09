Unfall in Esslingen: Zwei Verletzte nach Frontalkollision auf Champagnestraße

1 Der Rettungsdienst brachte die 32 und 57 Jahre alten Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Bei einem Unfall am Montagmorgen sind in Esslingen zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Beide mussten vom Notarzt behandelt und in eine Klinik gebracht werden.











In Esslingen ist am Montagmorgen eine 57-Jähriger von der Straße abgekommen. Beim Gegenlenken geriet sie dann in den Gegenverkehr, wo sie frontal mit dem Auto einer 32-Jährigen zusammenstieß, berichtet die Polizei.

Zuvor war sie gegen 8.40 Uhr auf der Champagnestraße von der Parksiedlung in Richtung Esslingen gefahren. Aus unklaren Gründen kam sie dabei nach rechts von der Straße ab und fuhr mehrere Meter mit der rechten Fahrzeugseite über den Grünstreifen. Den Ermittlungen der Polizei zufolge lenke die Frau dann gegen und geriet so in den Gegenverkehr, wo sie frontal mit dem Auto der 32-Jährigen zusammenstieß. Beide Frauen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, nachdem ein Notarzt an der Unfallstelle die Erstversorgung übernommen hatte. Den ersten Informationen zufolge waren ihre Verletzungen aber nicht allzu schwer. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt etwa 18.000 Euro. Die Champagnestraße musste etwa zwei Stunden gesperrt bleiben, bis die Unfallstelle geräumt war.