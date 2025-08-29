Unfall in Esslingen: Zwei Autos nach Kollision in Esslingen schrottreif – Beifahrer ins Krankenhaus

1 Bei dem Unfall in der Nacht entschtand hoher Schaden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

In Esslingen wurde in der Nacht ein 20-Jähriger verletzt, zudem entstand ein Schaden von 40.000 Euro. Ein 19-Jähriger wollte auf die B10 auffahren und stieß mit einem Auto zusammen.











﻿ Bei einem Zusammenstoß an der Auffahrt zur B10 in Esslingen wurde ein 20-Jähriger in der Nacht auf Freitag verletzt. Wie die Polizei berichtet, war ein 19-Jähriger mit seinem BMW gegen Mitternacht auf der Kreisstraße 1215 von der Hammerschmiede kommend unterwegs und wollte nach links auf die B10 in Richtung Göppingen abbiegen.

Dabei kollidierte er mit einem Peugeot, den ein 46-Jähriger aus Richtung Sirnau steuerte. Während beide Fahrer unverletzt blieben, musste der 20 Jahre alte Beifahrer des 19-Jährigen in eine Klinik gebracht werden.

Der BMW und der Peugeot waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden beträgt nach Schätzungen der Polizei rund 40.000 Euro. Unklar ist, wie die Ampel an der Unfallstelle geschaltet war und ob sie überhaupt funktionierte. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zur Ampelschaltung machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 07 11 / 39 90 42 0 entgegen.