Unfall in Esslingen: Zusammenstoß beim Wenden – 25.000 Euro Schaden und zwei Verletzte

Unfall in Esslingen

1 Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe/Christian Schwier

Bei einem Unfall in Esslingen sind am Mittwochmorgen zwei Personen verletzt worden.











Link kopiert

In Esslingen sind am Mittwochmorgen zwei Personen bei einem Unfall verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 36-Jähriger gegen acht Uhr in der Steinbeisstraße gewendet und dabei nicht auf den Verkehr geachtet.

So kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW einer 23-Jährigen, die aus Sicht des 36-Jährigen von hinten gekommen war. Ihr BMW fuhr gegen die linke Seite des Toyota des 36-Jährigen und wurde danach abgewiesen, sodass er noch einen geparkten Mercedes beschädigte. Der 36-Jährige blieb mit seinem Toyota auf einer Mauererhöhung liegen.

Beide Personen wurden den ersten Informationen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung und weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Toyota und der BMW musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 25.000 Euro.