1 Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht. Foto: dpa/Roland Weihrauch

In 83-Jähriger wollte am Mittwochnachmittag in Esslingen die Spur wechseln. Dabei stieß er laut Polizeiangaben mit dem Auto einer 57-Jährigen zusammen und fuhr weiter.















Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro ist durch einen Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der Champagnestraße in Esslingen entstanden. Ein 83-Jähriger befuhr laut Polizeiangaben gegen zwölf Uhr mit seinem Auto den linken der beiden Fahrspuren in Richtung Ostfildern.

Kurz vor der Einmündung zur Deponie wollte er mit seinem Wagen auf die rechte Spur wechseln und stieß dabei gegen das Fahrzeug einer 57-Jährigen. Der Unfallverursacher bog anschließend nach links zu der Deponie ab. Ein Mitarbeiter konnte den 83-Jährigen und seinen Wagen dort wenig später ausfindig machen. Beide Fahrzeuge waren fahrbereit geblieben. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.