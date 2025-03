Unfall in Esslingen: Zusammenstoß beim Linksabbiegen auf der Sirnauer Brücke

Premiere an der Esslinger Landesbühne Müll, Meer, Malediven: Endspiel mit Klimawandel

In Magdalena Schrefels absurdem Realdrama „Keinland“ ist an vielen Stellen der Erde kein Land mehr, weil der Meeresspiegel gestiegen ist. Laura Tetzlaff hat das auf einer Müllinsel spielende Stück an der Esslinger Landesbühne inszeniert.